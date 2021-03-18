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четверг, 18 марта 2021 07:41

ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов

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ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Песков и Гнутово оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Луганского захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Светлодарска оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Новотошковского - с подствольных гранатометов, сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши воины открывали огонь", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 18 марта, обстрелов не зафиксировано.

Украина стремится к решению ситуации на Донбассе дипломатическим путем, но в ближайшие 15 лет нужно быть готовыми к полномасштабному конфликту, спрогнозировал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Военные конфликты "всех со всеми" в мире будут продолжаться по меньшей мере до 2035 года и Украине не удастся остаться в стороне.

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Дата
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