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суббота, 13 февраля 2021 09:00

ВСУ открыли огонь в ответ по боевикам

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ВСУ открыли огонь в ответ по боевикам
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. У Павлополя подорвался на неизвестном взрывном устройстве военнослужащий из состава Объединенных сил, получил ранения.

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Неподалеку Золотого-4 оккупанты сбросили беспилотником 2 выстрела ВОГ-17. Также беспилотник применяли вблизи Новолуганского. Он пересек линию разграничения и был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщили в штабе ООС.

"Воина, который подорвался, доставили в госпиталь. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

С начала сегодняшнего дня, 13 февраля, во всех направлениях сохраняется тишина.

Грубые нарушения перемирия на Донбассе не вошли в последние отчеты СММ ОБСЕ. Речь идет о ведении снайперского огня вооруженными формированиями РФ и обстрелы минометами 120 калибра.

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