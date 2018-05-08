ВСУ остановили наступление боевиков на передовой

Бойцы ВСУ остановили наступление террористов на Донбассе и заблокировали их продвижение вглубь украинской территории.
Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.
"Противник 15 раз применял запрещено вооружения. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск вглубь нашей территории.
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Во время боевых действий ранили двух военнослужащих. Им оказали квалифицированную медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. По данным разведки, одного боевика уничтожили, пять ранили", - говорится в сообщении.
Украинские бойцы ликвидировали 6 боевиков российско-оккупационных войск. В рядах ВСУ за сутки - двое раненых.
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