ВСУ остановили наступление боевиков на передовой

Войска ВСУ не дали противники продвинуться вглубь украинской территории. Фото из открытых источников.

Бойцы ВСУ остановили наступление террористов на Донбассе и заблокировали их продвижение вглубь украинской территории.

Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.

"Противник 15 раз применял запрещено вооружения. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск вглубь нашей территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар и раненый житель: боевики дважды обстреляли Зайцевое

Во время боевых действий ранили двух военнослужащих. Им оказали квалифицированную медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. По данным разведки, одного боевика уничтожили, пять ранили", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы ликвидировали 6 боевиков российско-оккупационных войск. В рядах ВСУ за сутки - двое раненых.