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пятница, 16 июля 2021 08:22

ВСУ накрыли из артиллерии: есть раненые

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ВСУ накрыли из артиллерии: есть раненые
На вражеские обстрелы ВСУ открывали огонь в ответ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

15 июля российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое военных получили ранения, двое - боевое травмирования. Сейчас все в больнице. Состояние одного защитника - тяжелый, других - удовлетворительное.

Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, отчитываются в ООС.

Под прицел попали населенные пункты Донецкой области, в частности Широкино Волновахского района, Нью-Йорк Бахмутского района и райцентр Марьинка. В Луганской области били неподалеку Песчаного Станично-Луганского района, Причепиловки Новоайдарского района, Новоалександровки Беловодского района.

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Кроме того, на Луганщине зафиксировали перелет через линию разграничения вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

14 июля в зоне ООС погиб 19-летний наводчик танкового взвода Александр Юрков. В тот день вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Били из минометов 82-го, 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, артиллерии калибра 122 мм, автоматических станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов,

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Дата
16
июля

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