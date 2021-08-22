ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт

Украина имела все шансы восстановить контроль над территориями Донбасса еще до сентября 2014 года. Помешал приход российской армии. Когда Москва отведет свои войска, ЛДНР развалится.

Больше о войне на востоке Украины и возможности ее закончить в интервью Gazeta.ua рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Автор: Укринформ Донбасс может повторить судьбу Абхазии и Приднестровья

Что дало толчок РФ зайти на Донбассе

Россия начала поддерживать пророссийские движения в Украине еще с начала 2000 годов. С тех пор думали о создании ЛДНР. Но считаю, что сначала все планировали провести в 2015-2016 годах, когда Вооруженные силы Украины максимально сократят. Тогда провели бы "мирный референдум" и захватили Донецкую и Луганскую области. Под удар должны были попасть еще Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Николаевская и Одесская области. Это та территория, которую россияне называют "Новороссией". В 2014 году началось противостояние народных масс. Это и побудило РФ действовать. Она не приходит туда, где нет поддержки. Военные это понимали, поэтому сомневались, что удержат перечисленные регионы. Много там пророссийских людей. Но они не очень активны, поэтому проукраинское меньшинство смогло отстоять свои города.

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Почему боевикам удалось за несколько дней захватить часть населенных пунктов Донбасса?

Реально вооруженных и подготовленных боевиков было очень мало. Находились преимущественно в Славянске. В других городах сама власть была достаточно фиктивной. Часто на горсовете вешали три флага: города, Украины и ДНР или ЛНР. Из боевиков было несколько мужчин. Люди продолжали жить своей жизнью. Ходили на работы, получали зарплату и социальные выплаты, что поступали из Киева. Но поддерживали Россию. Периодически ездили гастролеры и промывали мозги. До выборов президента Украины местные чиновники, правоохранители не знали, в какую сторону бежать. Думали, что делать, чтобы никому не перейти дорогу. В результате сбросили с себя ответственность и перешли в режим ожидания. Когда увидели, что выиграл проукраинский Петр Порошенко, стали больше суетиться. Россия понимает только силу. Осторожность Украины приняли за слабость

Каких ошибок допустили ВСУ в начале противостояния на Донбассе?

В армии была такая же ситуация как в милиции и СБУ. Сидели и думали, как оно развернется. Поэтому первые военные операции Украины вышли скромными и не очень удачными. Армейцы были в состоянии неопределенности, о ошибке не должно быть речи. Если бы объявили войну или военное положение на Донбассе, то события развивались иначе. А так до инаугурации Порошенко никаких активных действий от армейцев не было. Россия же понимает только силу. Осторожность Украины они приняли за слабость. На то и делали ставку, будто ВСУ слабые и сражаться не будут.

Удалось бы остановить Россию, если бы мы начали сразу широкое наступление на Донбассе?

На самом деле наступательная операция на Донбассе впоследствии мощно развивалась. Почти все задачи к середине июля 2014 года выполнили. Украинская армия практически дошла до границы. Помню, как в августе в Луганске начиналась паника. Оттуда выехали все боевики, остались буквально две роты, которые изо дня в день ждали вхождения военных ВСУ. Мы бы взяли город, но командование вынуждено было снимать войска из Луганского направления, чтобы поддержать наступление на Иловайск. Таким образом потеряли стратегическое преимущество. Однако еще недельку и никакого ЛДНР не существовало. Россиянам пришлось привлечь собственные военные силы, потому что боевиков мы практически разгромили. РФ тогда и отобрала у нас победу. Очевидно, что постоянная армия с тяжелой техникой будет иметь преимущество над армией мобилизованных. Потому что это люди, которых выдернули из мирной жизни и дали в руки автоматы.

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Как разворачивались бы события, если бы Россия признала официально свое вторжение на Донбассе

Тогда все было бы иначе и значительно проще в международном плане. Не было бы длительных судов по сбитому малазийскому боингу МН17. Сразу поняли, что виноваты российские вооруженные силы. Это уже громкое уголовное преступление. Подобное было в 1988-м в Ливии. Тогда там взорвали гражданский самолет. Страна стала изгоем, санкции против нее были намного жестче, чем сейчас против России. Кроме того, поддержка Украины была бы значительно сильнее. Нам до сих пор не продают оружие, а если что-то и дают, то в микроскопическом количестве. Этого слишком мало для нужд ВСУ.

Если бы РФ не вмешивалась в ситуацию на Донбассе, то за какое время Украина возобновила бы контроль над территорией? Какие проблемы могли возникнуть?

Военные операции на Донбассе украинская армия закончила бы еще до сентября 2014-го. Затем начался бы процесс деоккупации территории. Он очень медленный. Во-первых, оккупированные области захламлены минами. С этим стоит разобраться. Затем на очереди выборы и восстановления украинской власти. Те, кто больше замешан с боевиками, сразу убегут, останутся простые жители. Но тут в игру вступит донбасский характер местных. Работать с ними придется годами. У них нет постоянных политических взглядов. Главное, чтобы было в кошельке и холодильнике, а какой флаг висит не важно. После семи лет войны идейные люди появились, но их мало. Вместе с тем там уже выросло поколение, которое не помнит украинскую власть. Рассказы о патриотизме не помогут, чтобы перетащить их на сторону Украины. Стоит делать ставку на какие-то предметные вещи, например, у нас пенсия большая или доллар стоит меньше, действует безвиз. У большинства жителей Донбасса нет устоявшихся политических взглядов. Главное, чтобы было в кошельке и холодильнике.

Как вы оцениваете действия президентов в период войны?

Петр Порошенко фактически единственный участвовал в активных боевых действиях. Он полностью поддерживал решение военных, в частности начальника Генштаба Виктора Муженко. При этом нес за это полную политическую ответственность. Шаги в этом направлении Владимира Зеленского, в частности, касающихся деэскалации, не привели к хорошему результату. Наоборот, только обострили конфликт. Он не прислушивается к мнению военных, хотя и поставил начальником Генштаба своего человека. Имеет свой авторитарный стиль, считает, что знает лучше. Только сейчас с изменениями военного руководства есть надежда на какие-то более позитивные для нас решение.

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Есть возможность закончить войну дипломатическим путем?

Дипломатический путь возможен только с использованием "голубых касок" (военные контингенты стран-членов ООН, которые должны предотвратить угрозу миру и безопасности путем совместных принудительных действий - Gazeta.ua). Такая модель была в Югославии. Сначала становятся голубые каски, которые имеют танки, ракеты, артиллерию, авиацию. Затем они берутся за полное разоружение сторон. Если с кем-то возникают проблемы, наносят удар. Ведь сейчас ОБСЕ приезжает к блокпосту боевиков, они говорят убираться, те разворачиваются и уезжают. А вот с десятком вооруженных людей в бронемашине такая ситуация не пройдет. Когда военные формирования выведут из Украины, тогда назначать временную администрацию. В Югославии это были представители каждой стороны и член ООН. Такой переходный период длится несколько лет пока сформируются органы власти и пройдут выборы.

Имеем шансы вернуть Донбасс? При каких условиях это может произойти?

Вернем Донбасс, когда развалится Россия или эта территория перестанет ее интересовать. Все очень быстро закончится как только Москва прекратит поставлять ЛДНР оружие, деньги, боеприпасы. Найдутся конечно местные отморозки, которые будут идти до конца и начнут какие-то локальные бои. Масштабных противостояний не будет. Вернем Донбасс, когда развалится Россия.

Что может лишить Украину возможности вернуть территорию?

Давление с Запада с натяжкой, но может забрать у Украины шанс вернуть Донбасс. Так произойдет, если, например, протянут "формулу Штайнмайера". Но это лишь гипотетически. Гражданское общество не позволит этому случиться. Если будут реальные попытки ввести в законодательство "формулу Штайнмайера", то власть просто снесут. В Украине много тех, кто воевал и воюет. Возникнет вопрос, зачем это делали. Противостояние тогда будут намного жестче и кровавые. Люди уже знают, как держать автомат, при этом не имеют этических рамок. И в Украине, и за рубежом это хорошо понимают.

Какое будущее может ожидать Донбасс, если оставаться под контролем РФ?

Повторит судьбу Абхазии и Приднестровья. Абхазия с курортной местности превратилась в пустыню. Молодежь убегает. Пенсионеры доживают свой век спустя рукава. Такая же ситуация с Приднестровьем. Молдова ничего и не делает, потому что понимает, что за 10 лет, там уже некому будет бороться за независимость.

Вооруженные силы Российской Федерации увеличивают усилия на поддержку и наращивание состояния боевой и мобилизационной готовности соединений и частей 1 и 2 АК. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей завершается подготовка к собранию с военнообязанными запаса. Собрание проведут с 24 по 28 августа. В течение недели в соединениях и частях 1 и 2 АК противника уточнено приписной состав, который будет привлекаться к собранию. Уже осуществили оповещения повестками резервистов по местам работы. Сейчас завершается разложение палаточных городков и подготовка пунктов приема личного состава и техники.