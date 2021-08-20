Оккупанты планируют провести военные сборы на День независимости

С 24 по 28 августа боевики проведут военную подготовку. Фото: pixabay.com

Вооруженные силы Российской Федерации увеличивают усилия на поддержку и наращивание состояния боевой и мобилизационной готовности соединений и частей 1 и 2 АК.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей завершается подготовка к собранию с военнообязанными запаса, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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Собрание проведут с 24 по 28 августа. В течение недели в соединениях и частях 1 и 2 АК противника уточнено приписной состав, который будет привлекаться к собранию. Уже осуществили оповещения повестками резервистов по местам работы.

Сейчас завершается разложение палаточных городков и подготовка пунктов приема личного состава и техники.

Российские наемники продолжают пренебрегать требованиями размещения вооружения и военной техники. БПЛА зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Покровки, три "Грады", размещенные с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, три единицы прицепных гаубиц 2А65 "Мста-Б", три единицы самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и три минометы, размещенные вне выделенных мест хранения. Кроме того, в зоне безопасности находится 22 единицы боевых бронированных машин.