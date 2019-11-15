ВСУ ликвидировали двух террористов на Донбассе

14 ноября российские оккупанты в Донбассе понесли потери.
С их стороны погибли два человека, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале.
По его словам, безвозвратно оккупанты потеряли одного боевика. Еще одного наемника ранили.
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"Потери российско-оккупационных войск 14.11.2019 г .. составили 2 человека, а именно: безвозвратные (200) - 1 человек 3 омсбр. Санитарные (300) - 1 человек 4 омсбр. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - написал он.
На оккупированных территориях Донбасса за дело взялись российские пропагандисты и работают над постановочными сюжетами для дискредитации украинской армии.
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