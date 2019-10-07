"ВСУ - гарантия безопасности" - жители Золотого-4 просят не отводить войска

Жители поселка Золотое-4 Луганской области обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций

Обращение обнародовала волонтер Наталья Воронкова в Facebook.

Письмо жителей поселок Золотое-4 к президенту Владимира Зеленского

"Мы, жители пгт Золотое-4, вынуждены обратиться к вам как гаранту Конституции с требованием немедленного прекращения отвода подразделений ВСУ с боевых позиций, которые они занимают сегодня. Считаем такие действия капитуляцией. Как показала практика, такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения местных жителей: место жительства превращается в "серую зону" где жизнь человека ничего не стоит. ВС Украины - гарантия безопасности нашей жизни", - говорится в обращении к Зеленскому.

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"Мирные жители соседней Катериновки тоже хотят чтобы наши военные не отходили, они не хотят оказаться в "серой", ничейной, опасной зоне... Их там 248 человек!!! И большинство пожилых людей. 14 детей!!! Надо будет - тоже письмо напишут", - отмечается в обращении.

Разведение сил на Донбассе может начаться только после 7 дней тишины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой.