Разведение войск откладывается – Пристайко

О разведении сил в Золотом и Петровском договорились в Минске. Фото: mvs.gov.ua

Разведение сил на Донбассе может начаться исключительно после 7 дней тишины.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой.

"Сегодня должно было начаться разведения. Об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К сожалению, несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое.

Как вы помните, наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом участке будет сохраняться мир и не будет обстрелов. Именно поэтому нам теперь надо ждать, пока пройдет следующий период в 7 дней. Он должен доказать, что стороны имеют серьезные намерения и готовы к дальнейшим шагам по разведению", - сказал министр.

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1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск еще в Петровском и Золотом. Уже 6 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.