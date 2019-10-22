Встреча "нормандских" лидеров: Кремль нашел новую отговорку

Кремль вновь обвиняет Украину в отсрочке встречи в "нормандской формате". Фото: росзми

В Кремле заявили, что не могут сказать, когда состоится встреча в "нормандской формате".

В этом обвинили нежелание Украины выполнять российские требования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Униан.

"Вы знаете, действительно, "нормандскому формату" сейчас трудно. Вы знаете, что "нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из участвующих сторон допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, усложняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту. Соответственно, в ситуации, когда одна из сторон заявляет о каких-то новых подходах, "нормандский формат", скажем так, испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит. И это затягивает настолько ценное время", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин и Макрон поговорили об Украине

Глава МИД Украины Вадим Пристайко предполагает, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в ноябре. По его словам, президент Владимир Зеленский пытается сделать все возможное для проведения этого саммита.