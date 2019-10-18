В МИД назвали новые сроки "нормандской встречи"

Пристайко спросили о "нормандской встрече" в парламенте. Фото: ukrinform.ua

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в ноябре.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на часе вопросов к правительству.

"Президент Зеленский сейчас пытается сделать все возможное для проведения встречи в "нормандском формате". Надеемся, в следующем месяце эта встреча состоится и мы станем свидетелями готовности продвигаться на всех четырех направлениях, начертанных в Минских договоренностях", - сказал Пристайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Думаю, в этом году – Зеленский о нормандской встрече

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что планом А для Украины пока есть Минские соглашения и переговоры "нормандской четверки". В случае провала Украина будет добиваться от мирового сообщества развертывания на Донбассе миротворческой миссии.