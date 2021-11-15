ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть

Временная следственная комиссия Верховной Рады считает, что основной причиной, приведшей к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны.
Об этом в понедельник на брифинге заявила председатель ВСК, заместитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от "Слуга народа" Марианна Безугла, пишет "Укрінформ"
"ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии", - сказала Безугла.
По словам депутата, события в Иловайске "стали фоном" встречи президентов Украины и РФ в августе 2014 года в Минске. И в значительной степени определили подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются украинцами.
"А также принятия 16 сентября того же года не менее спорного Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – сказала Безугла.
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Депутат перечислила факторы, которые, обусловили события под Иловайском, в частности:
не введение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями;
ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства;
непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.
В выводах члены ВСК также подчеркнули, что бывшее руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ системно противодействовали и блокировали работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.
Безугла заявила, что ВСК продолжит работу, после чего обнародуют все выводы.
В ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил РФ на территорию Украины. Российская армия состояла из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), 60 орудий, 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.
В следующие дни батальоны "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение.
Президент страны-агрессора Владимир Путин, играя роль миротворца, 29 августа предложил открыть для украинских военных гуманитарный коридор, которым они могли бы выйти из окружения.
Однако в районе Иловайска украинских воинов, сложивших оружие, обстреляли. Враг совершил убийство 366 военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен.
В апреле этого года Украина направила материалы о военных преступлениях России в Офис прокурора Международного уголовного суда.
29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.
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