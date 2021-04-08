В Гаагский трибунал направили материалы о военных преступлениях России

Из-за российской агрессии под Иловайском погибли 366 украинских воинов. Фото: "Укрінформ"

Украина направила материалы о военных преступлениях России в Офис прокурора Международного уголовного суда. Среди них Иловайская трагедия и бои за Донецкий аэропорт. Информацию собрал Офис генпрокурора.

Украина собрала факты об убийствах военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и о боях за Донецкий аэропорт 19-21 января 2015-го.

Иловайская трагедия произошла на фоне гуманитарных договоренностей. Там должны были обеспечить "зеленый коридор" для выхода украинских военных из окружения.

Российские регулярные войска тогда обстреляли украинских военных. Было совершено убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

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Во время обороны Донецкого аэропорта боевики попросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Они использовали перемирие для скрытого минирования позиций ВСУ и позже - подрыва.

Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 - попали в плен, одного пленного убили.

Согласно выводам экспертов и комплекса полученных доказательств, единственным фактором, который привел к гибели украинских воинов под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ, сообщал Офис генерального прокурора. В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора РФ на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент войска ВС РФ состояли из 9 батальонно-тактических групп: 3,5 тыс. человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД, до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.