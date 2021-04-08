В Гаагский трибунал направили материалы о военных преступлениях России

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1485
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 486
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 567
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 837
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1107
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1809
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 243
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 891
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
8
6
5
13
3
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Видео
Все видео
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
Интервью
1/5
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 243
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 270
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 243
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1782
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 747
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 13:17

В Гаагский трибунал направили материалы о военных преступлениях России

  Комментировать
В Гаагский трибунал направили материалы о военных преступлениях России
Из-за российской агрессии под Иловайском погибли 366 украинских воинов. Фото: "Укрінформ"

Украина направила материалы о военных преступлениях России в Офис прокурора Международного уголовного суда. Среди них Иловайская трагедия и бои за Донецкий аэропорт. Информацию собрал Офис генпрокурора.

Украина собрала факты об убийствах военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и о боях за Донецкий аэропорт 19-21 января 2015-го.

Иловайская трагедия произошла на фоне гуманитарных договоренностей. Там должны были обеспечить "зеленый коридор" для выхода украинских военных из окружения.

Российские регулярные войска тогда обстреляли украинских военных. Было совершено убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский едет на передовую - СМИ

Во время обороны Донецкого аэропорта боевики попросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Они использовали перемирие для скрытого минирования позиций ВСУ и позже - подрыва.

Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 - попали в плен, одного пленного убили.

Согласно выводам экспертов и комплекса полученных доказательств, единственным фактором, который привел к гибели украинских воинов под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ, сообщал Офис генерального прокурора.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора РФ на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений.

На тот момент войска ВС РФ состояли из 9 батальонно-тактических групп: 3,5 тыс. человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД, до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Гаагский трибунал направили материалы о военных преступлениях России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 17812
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 12942
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 10062
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 9585
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6282
Политика
Зеленский 20 дней не подписывает санкции против Януковича, о которых сам заявлял
Зеленский 20 дней не подписывает санкции против Януковича, о которых сам заявлял Просмотров: 180
Нардепам хотят разрешить голосовать смартфонами
Нардепам хотят разрешить голосовать смартфонами Просмотров: 135
Верните пропуска: у Кличко резко отреагировали на критику ОП
Верните пропуска: у Кличко резко отреагировали на критику ОП Просмотров: 387
Министр иностранных дел Польши срочно посетит Украину
Министр иностранных дел Польши срочно посетит Украину Просмотров: 324
Депутаты от партий Порошенко и Тимошенко обжалывают в КС указы Зеленского
Депутаты от партий Порошенко и Тимошенко обжалывают в КС указы Зеленского Просмотров: 693
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
Голосов: 6555
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть