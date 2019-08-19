Всегда будет мало: Полторак рассказал о финансировании армии

Финансирование армии нужно увеличить, считает министр обороны Степан Полторак / фото Скай

Министерство обороны постепенно переходит на долгосрочное планирование, а денег для армии всегда будет мало.

С 2014 года оборонный бюджет Украины вырос в 4 раза, рассказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью АрмияInform.

"Нам необходимо отходить от практики планирования закупок расходных материалов, а тратить средства на перспективные модели - ракетное перевооружение, системы ПВО. Все необходимое для защиты нашей государственности и территории в ВСУ уже есть. А чтобы повысить их эффективность и возможности, следует переходить на второй этап военной реформы, предусматривающий усиление огневых возможностей нашей авиации, ракетно-артиллерийского вооружения, высокоточного оружия, разведки, новых технологий", - продолжил он.

Принцип планирования НАТО на основе возможностей кардинально отличается от постсоветской школы военного планирования.

"Мы планировали, не учитывая, что для этого у нас нет совсем ресурса, и получали вполне логично отрицательный результат. Это уже начали менять. Если хотим быть уверенными в том, что Россия не закроет нам Черное море, нам нужны мощные ракетные комплексы, загоризонтные средства разведки и многое другое", - уверен Полторак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премиям для военных быть: Полторак подписал указ

В контексте внедрения среднесрочного бюджетного планирования - на три года Министерство финансов разработало и представило на рассмотрение Кабмина бюджетную декларацию, определяющую общие объемы расходов на оборону и национальную безопасность.

"Общий объем ресурса на безопасность и оборону на 2020-2022 годы (на все силовые структуры. - Gazeta.ua). Предусмотрено в размере 5% ВВП ежегодно. Сейчас СНБОУ готовит предложения по распределению указанного объема между силовыми министерствами и ведомствами. Есть ориентировочный план содержания и развития ВСУ на 2020-2022 годы. Общие наши потребности таковы: на 2020 год - 218,7 млрд грн, на + 2021-й - 222,7 млрд грн, на +2022 - 248 млн грн. Но сколько получим фактически еще неизвестно", - сообщил министр.

Министр обороны Степан Полторак встретился с вновь избранными депутатами, которые проходили службу и работали в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.