Кто из новых нардепов служил в украинской армии

Фото: @MinistryofDefence.UA

Министр обороны Степан Полторак встретился с вновь избранными депутатами, которые проходили службу и работали в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

"Которые уже скоро начнут свою работу в новом парламенте", - говорится в сообщении.

На фото - нардеп от "Європейська солідарність", руководитель АТО в 2017-м, генерал Михаил Забродский, от "Слуга народу" - борец, работал спортсменом-инструктором в ВСУ, лейтенант Жан Беленюк, старший инспектор Министерства обороны и Генерального штаба Марьяна Безуглая, заместитель военного прокурора Дарницкого гарнизона Максим Павлюк.

Также в Верховной Раде 9-го созыва будет работать выдвиженец от "Голос", военнослужащий Службы безопасности Украины, "киборг" Донецкого аэропорта Роман Костенко.

От "Європейської солідарності" - украинский доброволец-медик, руководитель "Госпітальєри Дніпра" Яна Зинкевич.

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народу" -

254, "Опозиційна платформа - За життя" - 43, "Батьківщина" - 26, "Європейська солідарність" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.