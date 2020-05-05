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вторник, 05 мая 2020 09:07

Вражеский снайпер "убил" шлем снайпера ВСУ

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Вражеский снайпер &quot;убил&quot; шлем снайпера ВСУ
На Донбассе снайпер боевиков едва не убил снайпера ВСУ. Пуля попала в шлем. Фото: facebook.com/backandalive

На Донбассе вражеский снайпер охотился на украинского снайпера.

Попал в шлем, который как раз был снят. Об этом рассказал волонтерскому фонду "Вернись живым" сам счастливчик.

"Не всегда шлем сохраняет жизнь, если он на твоей голове", - говорит Илья, снайпер одной из бригад ВСУ, которая сейчас несет службу на донецком направлении.

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Он показал фото своего шлема, который он обычно надевал для защиты от вражеских обстрелов. По его словам, на одной из позиций он снял каску и положил рядом, в соседней стене дыру, потому что в нем было неудобно работать. И как раз в этот момент в шлем попала пуля вражеского снайпера.

"Попробуйте только представить, если бы шлем был на голове. Мы бы точно не могли записать эту историю из первых уст и в лучшем случае имели бы еще одного тяжелораненого", - добавили в фонде.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня и ранили нашего военного. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника. По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме этого, уничтожили военный грузовик противника.

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05
мая

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