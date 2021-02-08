Вражеский снайпер у Новомихайловки подстрелил в нашего воина

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска обстреляли позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов. Также работал снайпер. В результате его прицельного выстрела был ранен наш военнослужащий.

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У Золотого-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации дистанционно заминировали местности у наших позиций минами ПОМ-2, сообщили в штабе ООС.

"Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

С начала суток 8 февраля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Украинские войска должны на каждый выстрел отвечать выстрелом, заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами.