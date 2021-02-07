Вражеский снайпер ранил военного

7 февраля российская оккупанты ранили украинского военного.
Они в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки, сообщает оперативно-тактичная группировка "Восток".
Военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
Его оперативно доставили в лечебное учреждение. Там предоставили надлежащую медицинскую помощь.
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О происшествии сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
На Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил штаб ООС.
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