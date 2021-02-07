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воскресенье, 07 февраля 2021 20:40

Вражеский снайпер ранил военного

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Вражеский снайпер ранил военного
Украинскому военноу оказывают помощь. Фото: facebook.com/otueast

7 февраля российская оккупанты ранили украинского военного.

Они в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки, сообщает оперативно-тактичная группировка "Восток".

Военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Его оперативно доставили в лечебное учреждение. Там предоставили надлежащую медицинскую помощь.

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О происшествии сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил штаб ООС.



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