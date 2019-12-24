Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе

В бункере были бетонные перекрытия в несколько рядов и металлические контейнеры внутри, где жили наемники. Фото: img.tsn.ua

Украинские военные на Светлодарской дуге случайно раскопали тайный бункер боевиков, когда укрепляли собственные фортификационные сооружения.

Когда-то враг здесь хорошо укрепился, рассказали в сюжете ТСН.

В бункере были бетонные перекрытия в несколько рядов и металлические контейнеры внутри, где жили наемники. Теперь когда-то вражеский тайник спасает жизнь нашим солдатам во время тяжелых обстрелов.

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На этом участке фронта оккупанти, несмотря на все разговоры о тишине и перемирие, ежедневно ведут обстрелы из пулеметов и минометов. На брустверах перед окопами ни одного целого мешка - все прострелены. Враг близко и его укрепления напротив наших видно.

"Местные не так ведут себя агрессивно. Как только ротация или специалисты прибывают, то питаются выявить наши огневые точки", - говорит военнослужащий "Француз".

Российские наемники за сутки 23 декабря нарушили режим прекращения огня 7 раз. Враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.