Террористы на Донбассе продолжают обстрелы

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. Фото: prm.ua

Российские наемники за сутки 23 декабря нарушили режим прекращения огня 7 раз.

Враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

6 раз террористы вели огонь по позициям оперативно-тактической группировки "Схід" у Лебединского, Старогнатовки, Васильевки, Широкино и Новотроицкого. При этом использовали различные виды вооружения.

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В оперативно-тактическом группировке "Північ" русская армия один раз обстреляла территорию возле Южного из крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня около Березового, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Потерь с нашей стороны нет.

22 декабря во время перестрелки с пророссийскими наемниками погиб 29-летний Герман Соловьев, позывной "Маяк". Служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" в должности механика-водителя. Формирование именно вернулось на передовую после пятимесячной ротации.