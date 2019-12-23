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понедельник, 23 декабря 2019 12:58

"Только зашли в зону ООС": в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
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Воин 93-й бригады Герман Соловьев, позывной "Маяк", 29 лет
Фото: Fb/93OMBr
Воин 93-й бригады Герман Соловьев, позывной "Маяк", 29 лет
Воин 93-й бригады Герман Соловьев, позывной "Маяк", 29 лет
Воин 93-й бригады Герман Соловьев, позывной "Маяк", 29 лет
Воин 93-й бригады Герман Соловьев, позывной "Маяк", 29 лет

22 декабря во время перестрелки с пророссийскими наемниками погиб 29-летний Герман Соловьев, позывной "Маяк". Служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" в должности механика-водителя. Формирование именно вернулось на передовую после пятимесячной ротации.

"Не пил, не курил, золотые руки у него. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", - говорят про бойца собратья.

Боец родом из города Каменское, жил в Днепре. В ряды Вооруженных сил присоединился в сентябре 2018-го. Дома у него осталась мать.

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Герман Соловьев - девятая потеря Объединенных сил в декабре 2019 года.

14 декабря от огня русской артиллерии на Донбассе погиб боец ​​Сергей Михальчук, 21 год. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

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Дата
23
декабря

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