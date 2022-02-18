Вражеские спецслужбы заминировали инфраструктуру в Донецке – разведка

Дончан призывают не выходить из домов. Фото иллюстративное / Pexels

Российские оккупанты заминировали ряд объектов в Донецке.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва", - говорится в сообщении.

Вражеские спецслужбы хотят дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях и создать основания для обвинения Украины в терактах.

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Дончан призывают выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.

В Донецке взорвался автомобиль, принадлежавший руководителю террористической организации "народная милиция ДНР". Взрыв произошел возле "Дома правительства ДНР". Пострадавших нет.