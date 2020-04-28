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вторник, 28 апреля 2020 07:36

Вражеские обстрелы не прекращаются. Есть раненые

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Вражеские обстрелы не прекращаются. Есть раненые
Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям отпор. По данным разведки украинские военнослужащие уничтожили 2 оккупантов, а 3 ранили Фото: facebook.com/pressjfo.news

27 апреля противник 9 раз обстрелял позиции ОС. Против украинских воинов применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Преступления оккупантов подразделения ОС решительно подавили огнем из штатного вооружения, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности группировки "Восток" противник вел враждебную активность неподалеку Марьинки, Опытного, Новоселовки Второй.

В районе ответственности группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреляли украинцев возле Катериновки, Крымского, Южного, Майского.

Из-за вражеских обстрелов 2-е защитников были ранены.

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Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям отпор. По данным разведки украинские военнослужащие уничтожили 2 оккупантов, а 3 ранили.

Ситуация в районе проведения операции ОС контролируется.

26 апреля вооруженные формирования РФ 11 раз обстреляли украинские позиции. 8 нарушений режима прекращения огня было в районе ответственности группировки "Восток": возле Лебединского, Широкиного, Богдановки, Новотроицкого, Старогнатовки. На все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность.

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Дата
28
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