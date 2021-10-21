Вражеские беспилотники и запрещенное вооружение: боевики изрешетили пулями украинские позиции

По состоянию на 07:00 21 октября оккупанты один раз нарушили режим тишины. Фото: УНИАН

За прошедшие суток 20 октября русские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Три раза боевики применили запрещенное Минскими соглашениями вооружения, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Возле Березового враг обстрелял из стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинский позиции возле Новолуганского враждебные формирования три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

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В сторону Причепиловки боевики вели обстрел из стрелкового оружия. Возле Новотошковского огонь открывали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Новоселовка Два и Верхнеторецкое враг применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросил ВОГ-25.

Также в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата. Вероятно, Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

"По состоянию на 07:00 21 октября с стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. В районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия. Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено Минскими соглашениями вооружения", - говорится в сообщении .

20 октября от вражеского огня ранения получил один украинский воин. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.