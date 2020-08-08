Враг трижды за сутки провоцировал украинских бойцов

Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, выстрелы из стрелкового оружия раздавались возле Новолуганского. Из подствольного гранатомета стреляли неподалеку Шумив, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи Травневого. Поскольку выстрелы были провокационными, украинские военнослужащие на них не реагировали. Огонь в ответ не открывали, сообщает штаб ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения

Еще два нарушения со стороны противника зафиксировано вблизи неподконтрольных Украине населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 8 августа, со стороны вооруженных формирований РФ обстрелов не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Мероприятия полного прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины.