Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации

На Донбассе идет тайное наращивания подготовки оккупационных войск к ведению наступательных действий.

Командование Вооруженных сил РФ это скрывает, заявляют в Министерстве обороны.

На оккупированных территориях спланировано проведение командно-штабной тренировки соединений и частей 1 и 2 армейского корпуса (АК) ВС РФ. Тренировка состоится на едином оперативном фоне и по единому замыслу с двусторонним оперативно-стратегическим командно-штабным учением войск Южного военного округа ВС РФ, свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны.

В районах передовых позиций с отдельными подразделениями 1 и 2 армейские корпуса оккупантов проводятся тренировки по отработке элементов перехода к наступлению.

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В Минобороны сообщили, что во время тренировки одного из мотострелковых подразделений по выдвижению на передний край произошел очередной случай открытия "дружественного огня". Это привело к гибели 2 российских военнослужащих.

Также во время тренировок минометного подразделения оккупантов был обстрелян их собственный передовой опорный пункт. Погиб один военнослужащий.

Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации об указанных событиях.

Российские наемники из минометов, пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов плотно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Враг также использовал запрещенное оружие. По свидетельствам украинских военных, с субботы враг стал более агрессивнее.