Враг стал более агрессивнее - показали видео ночного боя на Светлодарской дуге

На Светлодарской дуге в ночь со 2 на 3 октября российские наемники из минометов, пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов плотно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Враг также использовал запрещенное оружие.
Об этом говорится в сюжете "5 канала".
"Противник стреляет из крупнокалиберного пулемета трассирующими пулями. Главная цель - корректировка огня в темное время суток. Таким образом российские наемники указывают путь для своей минометного расчета. Мины ложатся совсем рядом", - говорится в сюжете.
По словам военнослужащего, в половине восьмого вечера начали работать пулеметы ПК и "Утес".
"Через некоторое время сепаратисты начали стрелять из АГСов и минометов 82-мм калибра", - рассказал военный.
Бойцы ВСУ открыли огонь и погасили огневые точки противника.
Этой ночью бойцы заметили и обезвредили вооруженного вражеского диверсанта, направляющегося к украинским позициям.
По свидетельствам украинских военных, с субботы враг стал более агрессивнее. Предполагают, что среди террористов произошла ротация.
"Утром противник снова ударил с минометов 82-мм калибра. Они под шумок работают 82-мм калибром и пулеметами", - сообщили бойцы.
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К россиянам вблизи Керченского пролива смог незаметно приблизиться украинский малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг", чем напугал их. Украинские моряки шли в режиме "радиомолчания".
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