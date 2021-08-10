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вторник, 10 августа 2021 18:25

Враг ранил трех украинских военных

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Враг ранил трех украинских военных
Один военный находится в тяжелом состоянии. Фото: "24 канал"

Оккупанты ранили трех украинских военных.

"10 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщает оперативно-тактическая группа "Восток" в Facebook.

Трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Им оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Один военный в тяжелом состоянии, двое в удовлетворительном.

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О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 90% успеха в вопросе установления мира на Донбассе зависит от президента РФ Владимира Путина.

Глава государства подчеркнул, что закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда являются еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу. Но и жители оккупированного Донбасса должны определиться - они украинцы или россияне.

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Дата
10
августа

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