Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями

Прошло суток обошлось без обстрелов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 2 июня, в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня.

Спокойно было и утром 3 июня, сообщают в пресс-службе ООС.

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"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения боевых действий и соблюдают режим прекращения огня", - говорят в штабе.

Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В частности, Миссия продолжает фиксировать перемещения и накопления военной техники оккупантов. Фиксируют также систематическое препятствование работе патрулей и полетам БПЛА СММ, размещение вооружения и военной техники с нарушением линий отвода со стороны ОРДЛО.