Сообщили о ситуации на передовой

Боевики не открывали огонь в течение суток. Фото: ua.news

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В то же время, украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

В частности, Миссия продолжает фиксировать перемещения и накопления военной техники оккупантов.

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Фиксируют также систематическое препятствование работе патрулей и полетам БПЛА СММ, размещение вооружения и военной техники с нарушением линий отвода со стороны ОРДЛО.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехники ГСЧС сегодня разминировали почти 3 га территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов.

Украинские пограничники обнародовали записи телефонных разговоров во время обороны Луганского пограничного отряда в 2014 году. Первые выстрелы в сторону управления отряда прогремели 2 июня в 4:00 утра. Записи опубликовала Государственная пограничная служба.