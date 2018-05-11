"Возьму оружие и пойду" - российский рок-певец собрался воевать вместе с террористами ЛНР

Александр Маршал заявил, что гордится боевиками ЛНР и готов помогать им с оружием в руках. Фото: Twitter

Российский рок-певец Александр Маршал (Александр Миньков) заявил, что готов воевать вместе с теорристами ЛНР против украинских военных.

Об этом сказал на концерте в оккупированном Луганске, передает РБК.

"Я не знаю, как кто, но я с вами душой и сердцем и если нужно будет, я оружие возьму и пойду. Спасибо за то, что вы есть и за то, что вы так держитесь, я вами восхищаюсь. Считаю своим долгом быть в этот день с жителями Донбасса, которые сейчас в этом очень нуждаются ", - сказал Маршал.

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Добавил, что хочет выступить с сольным концертом в Луганске.

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