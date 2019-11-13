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среда, 13 ноября 2019 16:00

Возле Петровского стартовал второй этап разведения сил

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Возле Петровского стартовал второй этап разведения сил
Запуск сигнальной ракеты. Фото: 5.ua

13 ноября стартовал второй этап разведения сил и средств вблизи поселка Петровского Донецкой области.

Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

По данным руководителя пресс-центре ООС Александра Штупуна, разминирование территории начали сегодня после 12 часов дня.

"В 12 работы начались, продолжатся они до 20 ноября. Затем, по графику, должен состояться зеркальный демонтаж фортификационных сооружений. В первую очередь будут разминировать участок разведения по очистке основных дорог, обочин. Это обеспечит синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений", - отметил Штупун.

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Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 12 выстрелов в районе отвода войск, в Петровском. Во время разведения войск наблюдатели слышали 20 взрывов и очередь из крупнокалиберного пулемета, об єтом написали в своем отчете.

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13
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