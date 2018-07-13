Возле Луганска сбили самолет Ан-26

Фото: Муніципальна газета

14 июля 2014 года российские наемники-боевики сбили военно-транспортный самолет Ан-26 Возле Сорокиного (Краснодон).

На борту было 7 членов экипажа и 1 сопровождающий груза. Из них 2 погибли и 6 выжили.

Самолет шел на высоте 6500 метров, в Луганский аэропорт с водой, продуктами питания для блокпостов.

Судно сбили в 5 км от российской границы, управляемой ракетой класса "воздух-воздух". Левый двигатель и электрооборудование отказали. Часть экипажа успела десантироваться. Командир экипажа Дмитрий Майборода руководил пораженным самолетом, удерживая его от срыва в штопор. Вместе с командиром на борту остался Дмитрий хрыч. Самолет упал вблизи села Давыдо-Никольское. Оба пилота погибли, но отвели самолет от населенного пункта.

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В июля 2014 года украинские войска попытались взять под контроль российско-украинскую границу. Целью было прекратить поставки оружия и личного состава боевиков из России. Украинский силам, которые растянулись узкой полосой вдоль границы, необходимо доставляли воздушным способом.

26 декабря 2015 СБУ сообщила о задержании одного из боевиков, который был причастен к сбивания вийськовго самолета. Местный житель входил в так называемую "9 роты Суходольского ополчения" террористов. Участвовал в боевых действиях в районе населенных пунктов Изварино, Пионерское, Веселая Гора и Королевка.

14 июня 2014 российские боевики сбили украинский Ил-76 над Луганском. На борту было 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.