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пятница, 05 октября 2018 19:53

Возле линии разграничения нашли тайник с оружием
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Оружие и патроны нашли в заброшенном здании
Фото: ГПСУ
Оружие и патроны нашли в заброшенном здании
Оружие и патроны нашли в заброшенном здании
Оружие и патроны нашли в заброшенном здании

Пограничники обнаружили у линии разграничения тайник с оружием.

Его обнаружили в заброшенном доме у Станице Луганской в ​​Луганской области, сообщает пограничная служба.

Правоохранители достали из тайника 12 выстрелов ВОГ-25, 930 патронов калибра 5,45 мм и 2600 патронов калибра 7,62 мм.

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"Все найденные боеприпасы, которые могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск, изъяты представителями Национальной полиции. Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении ГПСУ.

В доме 52-летнего жителя Красногоровки Донецкой области обнаружили тайник с оружием. По предварительным данным, хозяин дома находится на временно оккупированной территории.

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Дата
05
октября

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