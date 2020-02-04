Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович

Помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью YouTube-канала KRYM сказал, что новая власть рассуждает о путях восстановления оккупированного Донбасса после его деоккупации. Ищут доноров и инвесторов.

Военный эксперт Алексей Арестович рассказал Gazeta.ua о трех вариантах развития событий с деоккупацей и инвестициями в разрушенный российскими войсками Донбасс.

Автор: uapress.info На фото дом, который разрушило попадания российского снаряда

2 февраля советник президента Зеленского заявил, что сейчас идут поиски инвесторов на части Донбасса, что оккупирована российскими захватчиками. Как понимать это заявление?

Это вброс для хайпа. По Донбассу есть три варианта развития событий: или они таинственно договорились и Путин дал гарантии, что мы сможем занять ОРДЛО в сентябре-октябре 2020 года и всех победим, и все возобновим, или никаких договоренностей с ним нет. А третий - мы заходим на Донбасс, Путин начинает полномасштабное вторжение, ловит в ловушку наиболее боеспособную часть ВСУ, создает там второй Иловайский котел, уничтожает наших солдат и продвигается дальше. Разбираем первый вариант: фаза деоккупации займет как минимум 2-3 года. Это ментальная деоккупация, информационная деоккупация, выявления и обезвреживания российских ДРГ и подполья, поиск схронов с оружием, выявление лиц, которые совершали преступления. Разминирование займет очень много времени, к тому же там экологическая катастрофа, разрушенная промышленность. То есть в лучшем варианте мы туда заходим, строим пару заводов, типа больницы в Ухане, Зеленский их открывает и все считают, что на Донбасс пошли инвестиции. В реальности проблемы, что создала Россия своим нападением мы будем решать еще 20-30 лет.

Они постоянно говорят о реинтеграции и восстановлении оккупированного Донбасса, но не говорят о инвестициях в территории, которые контролирует Украина. Почему?

Потому что это сложная системная работа, а не хайп. Вот освобождения пленных — это тоже хайп, а предубеждение ситуаций, при которых россияне берут в плен украинцев, - это системная, тяжелая, скучная и кропотливая работа, которую они не умеют делать. Так же и с Донбассом. Освобожденных территорий очень много, но никаких инвестиций в него нет, потому что они хотят финансировать оккупированный Донбасс после деоккупации. Хотя Краматорск, Славянск и даже Мариуполь — деоккупированный Донбасс. Еще может быть одна причина - сейчас нельзя привлекать российские средства, потому что общество не воспримет этого. И невозможно это сделать через посредников. Наверное, деоккупация Донбасса будет идти через подачу воды в аннексированный Россией Крым и некоторыми мерами по урегулированию отношений с РФ.

Автор: Патріоти України Местный житель Донбасса с пакетом в руках роется в поисках уцелевших вещей. Здание позади него разбита от российских обстрелов по мирным жителям

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Какими мерами?

Восстановлением транспортного сообщения, может, позволят РФ что-то приватизировать или, в случае если земельная реформа пройдет, немножко поторгуем с русскими нашей землей. Ну то есть это сочетание бизнес-интересов олигархов, которые это лоббируют, возможно, это продвижение интересов наших беглецов: Януковича, Пшонки, или Курочкина, который захватил половину Донбасса. Во время деоккупации может пойти легализация теневых преступных доходов и российских денег.

Прогноз не утешительный, и более того - пугающий. Что с этим делать?

Об этом надо говорить. Разъяснять людям, что к чему. Надо вести гражданскую и политическую деятельность.

Что может быть дальше?

По моим оценкам, в октябре может случиться что-то, после чего речь будет идти уже не о деоккупации Донбасса, а о создании комитета по спасению Украины.

Это как?

Или 21 апреля, или в июне будет год правления Зеленского. Все будут подводить итоги первого года нового президента. Все сразу поймут, что ничего не сделано. Что они солгали почти по всем пунктам, по которым обещали, что год пошел коту под хвост, экономически стало хуже, что сразу поймут наши граждане.

Что после этого будет?

Сделают попытку исправления: правительство изменят, кто-то уйдет в отставку, кого-то показательно накажут. Эффекта от этих действий хватит на полгода. То есть до октября. Далее уже не будет идти речь о замене правительства. Будет переход власти к парламенту и создание комитета национального спасения, ибо экономические итоги их правления будут ужасными. И политические тоже. Поэтому первый вопрос, который будет им интересен, как удержаться у власти, а не план спасения Донбасса.

Автор: etcetera.media Мягкая детская игрушка - уже серый мишка на фоне здания разрушенной от артиллерийского обстрела, который совершили русские захватчики на Донбассе

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Все это происходит в момент, когда Россия усиливает обстрелы. Какова вероятность того, что россияне пойдут в наступление?

Предпосылок для наступления я не вижу. Будет определенное усиление для того, чтобы заставить Зеленского идти на уступки. Зеленский плохо держит удар, особенно в отношении крови. Он такой зайчик, который сразу идет на уступки, когда его начинают критиковать. Месяц обстрелов и потерь — и он начинает сразу уступать. Путин всегда так делает - поднимает уровень насилия и ужаса перед любыми переговорами.

Что нам делать - поднимать уровень насилия самим, стрелять в ответ.

Но если мы начнем стрелять на опережение, не начнет ли ЕС обвинять нас в нарушениях?

Нет, Запад в этом плане очень реактивный - поддерживает то, что мы делаем. Если мы воюем, то и Запад воюет, а если мы миримся, то и они радостно идут на примирение, санкции готовятся снимать и тому подобное. Они не диктуют нам политику, а повторяют за нами.

О днепровской воде в Крым. Насколько велика вероятность, что ее дадут российским захватчикам?



Они очень этого хотят и единственное, что их останавливает, - это общественная активность. Насколько мы будем жесткими в этом вопросе, этот вопрос будет отсрочен. Когда Арестов, который является моим одноклассником заявил, что они думают об подаче, это была проверка нашего терпения и нашего мнения. Чем больше недовольства этим у людей, тем меньше шансов пустить оккупантам воду.

То есть люди из Крыма должны разложить палатки под ОП?

Было бы неплохо. Вот только власть сразу скажет, что это негодяи, а Арсен Аваков с радостью к этому присоединится.

Не самый лучший прогноз ...

Не думаю, что Зеленский досидит до конца своего срока.

Что в это время может сделать Россия?

У них началась перестройка, которая для них окончится катастрофой. Путину будет совсем не до Украины. Однако на фоне того, что они там у себя устроили, им может понадобиться маленькая победоносная война. Путин затеял перестройку, а любая перестройка очень плохо заканчивается. Единственное, что мы, как всегда, не используем этот шанс.

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