Воспитал чемпиона: сын погибшего в АТО пилота сыграет в финале U-20 по футболу

Павел Дрышлюк, майор авиации. Погиб 6 июня 2014-го. Фото: Обозреватель.

Отец игрока молодежной сборной Украины по футболу Кирилла Дрышлюка Павел Дрышлюк 5 лет назад погиб при выполнении боевого задания на Донбассе.

Майора авиации 6 июня 2014-го на своем самолете-фоторазведчике АН-30Б сбили террористы над Славянском Донецкой области. Ракета попала в правый двигатель. Начался пожар, огонь перекинулся на правое крыло, самолет начал резко терять высоту и падать на жилые кварталы Славянска.

"Командир экипажа подполковник Константин Могилко отдал приказ покинуть самолет. Борттехник Павел Дрышлюк помог двум молодым лейтенантам снять бронежилеты, надеть парашюты и выпрыгнуть из самолета на 800-метровой высоте. Сам же вместе с командиром и бортмехаником прапорщиком Алексеем Потапенко остался в самолете. Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения", - сообщили на странице "Записки динамовца - журнал "бело-синих" в Facebook.

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20 июня 2014-го Павла Дрышлюка посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

На линии разграничения на Донбассе ликвидировали боевика ДНР 23-летнего Богдана Грицая по прозвищу "Москва".