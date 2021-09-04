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суббота, 04 сентября 2021 05:18

Вопрос Донбасса будут обсуждать с представителями США - вицепремьер

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Вопрос Донбасса будут обсуждать с представителями США - вицепремьер
США поможет решить вопрос по Донбассу. Фото: Reuters

США будет участвовать в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыму.

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже ближайшие месяцы состоится ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности ", - в эфире программы "Свобода слова" заявила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она отметила, что США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты.

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В Государственном департаменте США не планируют назначать спецпредставителя ведомства по Донбассу. США готовы помочь Украине, чтобы избежать худших сценариев.

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