Волонтеры жалуются, что их не пускают в зону разведения

Волонтеров не пускают в зону у Золотого. Фото: Facebook

Председатель ОО "Волонтерская сотня доброволен" Наталья Воронкова заявила о том, что волонтеров не допускают к украинским военным в Золотом.

На постах Нацгвардии перед Золотым пропускают только людей с местной пропиской, сказала она в эфире "5 канала".

Воронкова заявила, что кроме трех мест определенных для разведения сил - Золотое-4, Петровское и Станица Луганская, которые обозначены как "желтая зона" нет объявление о том, что такой же режим вводится в населенных пунктах Геевка и Передельское, в которых никакого разведение сил пока не планируется.

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По ее словам, возле Геевки есть ТЭЦ и если она останется в серой зоне, то возникает вопрос, кому теперь будут платить за электроэнергию.

В Генеральном штабе Вооруженных сил заявляют о полной безопасности в Золотом-4. Начальник штаба Руслан Хомчак заявил о том, что населенный пункт ни разу не обстреливали.