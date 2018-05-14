Волкер стал куратором Украины от США

Курт Волкер получил расширенные полномочия. Фото 112. ua

Спецпредставителю государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру продолжили и даже расширили мандат.

"По информации источников, Курту Волкеру продолжили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой", – сказала в эфире телеканала "112 Украина" Мирослава Гонгадзе, руководитель украинской службы "Голоса Америки".

До этого спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер год работал на общественных началах.

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Раньше Курт Волкер заявил, что запланировал следующую поездку в Украину на середину мая. Дипломат отмечал, что во время своего визита он планирует побывать в районе боевых действий на Донбассе. В то же время он не готов сказать, посетит Россию и будет иметь какие-либо переговоры с российскими официальными лицами. Курт Волкер потребовал у России и боевиков прекратить угрозы в адрес наблюдателей ОБСЕ. Это заявление было реакцией на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного боевиками Кременца в районе Донецка. Тогда боевики не позволили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.