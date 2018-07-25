Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса

Курт Волкер: "Не вижу никакого вреда в продлении действия закона об особом статусе Донбасса".Фото: Корреспондент.net

Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

Такое мнение высказал специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер в интервью Голосу Америки.

"Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они делали необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. В свою очередь Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск", - заявляет Волкер.

По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.

"На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы", - добавляет спецпредставитель США.

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Впрочем, он считает, что больше вреда от прекращения действия закона чем от его продолжения.

"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановлении действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут , что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит", - уверен Волкер.

Напомним, 6 октября прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей. В нем по предложению комитета обозначено, что, согласно статье 10 упомянутого закона (переходных положений), особый порядок самоуправления вступает в силу исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники.