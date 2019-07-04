Войска будут разводить и дальше - Разумков рассказал о дальнейших планах

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что войска разведут на всей территории Донбасса.

Считает, что отводом украинских войск можно будет достичь начала реализации Минских соглашений, сообщает УНИАН.

"Да, не все гладко идет, и не так, как бы нам хотелось, но мы видим уже выполнения Минских договоренностей, чего не удалось никому другому, - это разведение войск. Отошли наши войска, были отведены войска так называемых ДНР и ЛНР", - заявил он.

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"Я надеюсь, что этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения, и начнется реализация "Минска" в том формате, в котором он прописан, и таким образом мы сможем прийти к реальному миру на Донбассе", - добавил Разумков.

В 11:00 26 июня Вооруженные силы Украины и боевики ЛНР отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения. Разведение сил продлится в течение 3 суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.