"Война так зацепила, что я пересекла точку невозврата": писательница рассказала, как преодолела глубокую депрессию

Автор: предоставила Ксения Фукс События на Донбассе привели к многолетней депрессии

Писательница из Донецка Ксения Фукс 12 лет живет в Германии. В Донецке остались родные и дом. Когда началась война в Донбассе, от сильных потрясений она пережила многолетнюю депрессию.

О своем опыте она рассказала Gazeta.ua.

"Был конец апреля 2014 года. Я была одной из последних пассажирок нашего нового донецкого аэропорта. Никогда не забуду: мы с отцом шли по новому невероятно красивом ярко-оранжевом зала, и у нас было ощущение какой-то опустошенности. Не понимали, что происходит. Уже была атмосфера нехорошая. Папа сказал: "Что-то не то".

А через месяц я увидела в немецких новостях горящим в огне свой дом в Донецке, в котором провела всю жизнь. Там в то время еще жили мои родные. После этого мне просто снесло крышу. Я звонила своим, но никто не брал трубку. Связи абсолютно никого не было. Люди просто исчезли. Те часы было очень трудно пережить ", - вспомнила Ксения.

Вскоре после этого она оказалась в психушке.

"Была в кризисном состоянии. Не могла контролировать свои эмоции. Я имела даже попытку суицида. Когда первые симптомы депрессии более или менее стабилизировались и началась работа с психологами, оказалось, что депрессия была чисто симптомами на фоне эмоционально нестабильного расстройства личности пограничного типа. У меня были госпитализации в трех клиниках - это забрали не один год. А потом еще бесконечная психотерапия и фармакологическое лечение. Потому что расстройство личности - это диагноз, который ты получаешь до конца жизни. Если не заботишься собой, он может снова вернуться ".

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Она отметила, что в Германии лечения таких проблем на высоком уровне.

"В больницах хорошо и приятно находиться. Там большие комнаты, где можно покурить, посмотреть ди-ви-ди, поиграть в какие-то игры. Там было очень уютно. И во-вторых, комплексный подход - и искусство, и музыка, и спорт, и психотерапия. Лечение покрывала страховка, которую платит каждый человек со своей зарплаты ежемесячно ", - рассказала Ксения Фукс.

Интервью с Ксенией Фукс читайте в журнале Країна.

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