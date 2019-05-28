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вторник, 28 мая 2019 12:52

"Война" на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов

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&quot;Война&quot; на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов
МБАК "Кременчуг" и "Лубны" провели тренировку на Азове. Фото: Конт

На Азовском море экипажи малых бронированных артиллерийских катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели учения по маневрирования.

Вместе с этим тренировались по практическому выполнению стрельб из кормового и носового модулей, пишут в ООС.

Учения провели при поддержке морской авиации, в частности привлекли вертолет Ми-14 и морскую авиационную бригаду.

"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", - пишут в ООС.

В штабе отметили, что тренировки позволяют повысить слаженность и содержание боевых навыков на должном уровне.

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В Одесской области испытали ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун".

Проверяли работу нововведений и модификаций в конструкции украинской крылатой ракеты Р-36, пишет Укроборонпром.

Ракете заменили головку самонаведения, стартовый двигатель и крылья и рули большей площади.

Все это нацелено на повышение управляемость и маневренность Р-360.

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