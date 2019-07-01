Война на Донбассе: в ВСУ есть потери

Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Фото: UkrMedia

На Донбассе от начала суток боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, в ВСУ есть потери.

Враг использовал минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Новолуганское, Зайцево и Луганское. Погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.

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Бойцы ВСУ открывали ответный огонь, потери противника уточняются.

Сегодня около 11:00 во время обстрела российскими оккупационными войсками санитарного автомобиля медиков, которые эвакуировали раненого, погибли двое украинских воинов. Они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Это старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.