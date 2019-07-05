Война на Донбассе: пятеро военных пострадали под обстрелами

Боевики совершили 14 обстрелов. Фото: Укринформ

На Донбассе один боец ​​Вооруженных сил Украины получил ранения и четверо получили боевое травмирование.

"С начала суток враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

Террористы обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и четверо - боевые травмирования. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Боевики обстреляли патруль ОБСЕ у Золотого Луганской области. Сотрудники отчитывались, что против них применили стрелковое оружие, когда они собирались запустить беспилотник, говорится в отчете.