Война на Донбассе: пятеро военных пострадали под обстрелами

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 171
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 351
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 720
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1926
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1981
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5319
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2979
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1998
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
4
3
6
6
4
СБУ задержала российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме
СБУ задержала российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме
&quot;Узбек&quot; отвоевал: показали фото уничтоженного российского наемника
"Узбек" отвоевал: показали фото уничтоженного российского наемника
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
Обустроили пасеку в нескольких шагах от передовой
Обустроили пасеку в нескольких шагах от передовой
Они поплатятся: россияне жестоко убили 25-летнего Эдуарда Лободу
Они поплатятся: россияне жестоко убили 25-летнего Эдуарда Лободу
Видео
Все видео
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Боевики подобрались к украинским бойцам
Боевики подобрались к украинским бойцам
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"
Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1467
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 567
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1782
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1773
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2304
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 531
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 21:20

Война на Донбассе: пятеро военных пострадали под обстрелами

  Комментировать
Война на Донбассе: пятеро военных пострадали под обстрелами
Боевики совершили 14 обстрелов. Фото: Укринформ

На Донбассе один боец ​​Вооруженных сил Украины получил ранения и четверо получили боевое травмирование.

"С начала суток враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

Террористы обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и четверо - боевые травмирования. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Боевики обстреляли патруль ОБСЕ у Золотого Луганской области. Сотрудники отчитывались, что против них применили стрелковое оружие, когда они собирались запустить беспилотник, говорится в отчете.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Война на Донбассе: пятеро военных пострадали под обстрелами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

Вернули украинские земли

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 46511
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 19503
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 18459
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 16294
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов 13 Просмотров: 11205
Донбасс
Старые, на выход: Россия не дает паспорта летним жителям Донбасса
Старые, на выход: Россия не дает паспорта летним жителям Донбасса Просмотров: 783
"Дефектов у них нет" - Зеленский обратился к украинцам
"Дефектов у них нет" - Зеленский обратился к украинцам 1 Просмотров: 1656
Волкер потролил россиян в честь освобождения Славянска
Волкер потролил россиян в честь освобождения Славянска Просмотров: 477
"Мы обязаны" - Зеленский заговорил о восстановлении Донбасса
"Мы обязаны" - Зеленский заговорил о восстановлении Донбасса Просмотров: 828
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
 Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
16
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
14
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
13
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль
6
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
Голосов: 2529
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua