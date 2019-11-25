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Война на Донбассе: обстрел гражданского и враждебные минометы

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Война на Донбассе: обстрел гражданского и враждебные минометы
Сутки в ООС. Фото: Анна Чапала

24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил 6 обстрелов: у Тарамчук и Березовой - из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, около Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды у Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", недалеко Луганского, зафиксировано вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Российские оккупанты не считаются с интересами гражданского населения Донбасса. Так, около 18.00, во время обстрела украинских позиций в районе Березовой Донецкой области, они, из крупнокалиберных пулеметов, одновременно вели огонь и по гражданской инфраструктуре, - говорится в сообщении.

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Из-за применения вооруженными формированиями Российской Федерации трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, перекинулась на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население и локализовать пожар. Жертв нет.

Потерь в результате обстрелов среди украинских военных нет.

Противник атаковал позиции украинской армии. Однако сам напоролся на жесткий "ответ" и понес очередные потери. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

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Дата
25
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