"Война на Донбассе - это надолго" - журналист рассказал о планах России

Портников рассказал о долгосрочную перспективу войны на Донбассе. Фото depo.ua

Россия не планирует отдавать землю, которую контролирует, поэтому война на Донбассе будет длиться годами.

"Россия не отдает землю, которую контролирует. Это касается как территорий, которые включены в состав РФ, скажем, Курильских островов или Крыма, так и территорий, которые находятся под контролем Кремля, от Приднестровья и Абхазии до Донбасса. Так же вел себя и Советский Союз. Именно поэтому он в 1956 году уничтожил восстание венгров, которое было антикоммунистическим, а в 1968 так же поступил с Пражской весной, которую возглавляли коммунисты. Венгерское восстание грозило выходом Венгрии из Варшавского договора, а ситуация в Чехословакии грозила только тем, что чехи хотели внутренних реформ, но их руководство готово было хранить все отношения с Советским Союзом", - сообщил Виталий Портников, украинский журналист и публицист.

"Россия просто сохраняет контроль над захваченными территориями. Смогла увлечь и держит, а будет возможность захватить больше без значительных военных потерь и финансовых вложений – так и сделает. Не будет такой возможности – будет защищать уже захваченное. Вот вся история про Донбасс. Другой пока не существует".

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Проведение референдума на оккупированной части Донбасса является провокацией России. В июле во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин предлагал провести на оккупированной территории Донбасса референдум о статусе территорий, писал Bloomberg. Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. людей.