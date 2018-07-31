"Война на Донбассе - это надолго" - журналист рассказал о планах России

Россия не планирует отдавать землю, которую контролирует, поэтому война на Донбассе будет длиться годами.
"Россия не отдает землю, которую контролирует. Это касается как территорий, которые включены в состав РФ, скажем, Курильских островов или Крыма, так и территорий, которые находятся под контролем Кремля, от Приднестровья и Абхазии до Донбасса. Так же вел себя и Советский Союз. Именно поэтому он в 1956 году уничтожил восстание венгров, которое было антикоммунистическим, а в 1968 так же поступил с Пражской весной, которую возглавляли коммунисты. Венгерское восстание грозило выходом Венгрии из Варшавского договора, а ситуация в Чехословакии грозила только тем, что чехи хотели внутренних реформ, но их руководство готово было хранить все отношения с Советским Союзом", - сообщил Виталий Портников, украинский журналист и публицист.
"Россия просто сохраняет контроль над захваченными территориями. Смогла увлечь и держит, а будет возможность захватить больше без значительных военных потерь и финансовых вложений – так и сделает. Не будет такой возможности – будет защищать уже захваченное. Вот вся история про Донбасс. Другой пока не существует".
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Проведение референдума на оккупированной части Донбасса является провокацией России. В июле во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин предлагал провести на оккупированной территории Донбасса референдум о статусе территорий, писал Bloomberg. Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.
Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. людей.
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