Война на Донбассе: боевики использовали гранатометы и пулеметы

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Украинские позиции обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
"Два обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Павлополем - с ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.
Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы - с автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.
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Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.
На Донбассе 22 января погиб 22-летний Николай Сорочук. Парня застрелил российский снайпер.
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