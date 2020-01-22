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среда, 22 января 2020 21:17

Война на Донбассе: боевики использовали гранатометы и пулеметы

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Война на Донбассе: боевики использовали гранатометы и пулеметы
Боевики четыре раза нарушили режим перемирия. Фото: Униан

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Украинские позиции обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Два обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Павлополем - с ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.

Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы - с автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

На Донбассе 22 января погиб 22-летний Николай Сорочук. Парня застрелил российский снайпер.

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22
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