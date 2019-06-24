Война близко: российский боевик показал фотографии боев за Луганский аэропорт

Боевик частной военной кампании "Вагнер" выложил доказательства российской агрессии против Украины в интернет.

Русский позирует на фоне уничтоженной инфраструктуры Луганского аэропорта, сообщает Украинский милитаристский портал.

Фото: Украинский милитаристский портал.

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Бои за Луганский аэропорт продолжались с апреля по сентябрь 2014 года, в июле украинцы пробили сухопутный коридор.

В августе российские войска пошли в наступление, в результате чего военные ВСУ попали в окружение. Здание ЛАП россияне обстреливали из крупнокалиберного артиллерии.

Продержав оборону 146 суток украинские военные были вынуждены покинуть аеропорт.

В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа. По тревоге подняты военные части в 29 регионах страны. В частности, в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России.