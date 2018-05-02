"Войдут десятки тысяч российских спецназовцев" - дипломат о ситуации на Донбассе

Военное наступление ВСУ на Донбассе даст повод Путину перебросить в Украине тысячи своих солдат и уголовников. Фото: Информатор

Военный сценарий возвращения Донбасса приведет к тому, что в Украине через неконтролируемую границу ворвутся тысячи российских спецназовцев и уголовников.

Так считает Александр Левченко, экс-посол Украины в Хорватии и в Боснии и Герцеговине.

"Существует четыре сценария дальнейшего развития конфликта на Донбассе, среди которых - замороженный конфликт, военное освобождение, мирная реинтеграция и отказ от этих территорий. Последнее нужно сразу отбросить. Во-первых, это нелогично. А во-вторых, если сейчас забор Путина стоит под Горловкой, и вы откажетесь от этой территории, то через два года он перенесет его оттуда куда-то к границе с Харьковской областью, через два года - к границе с Крымом, а еще через два - в Одессу и Приднестровье.

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Военный сценарий сыграет на руку Кремлю. На второй день после начала силовой операции через 400 километров неконтролируемой границы войдут десятки тысяч российских спецназовцев и головорезов, в которых может и не быть шевронов российских вооруженных сил. Начнутся страшные вещи. Поэтому военный сценарий очень опасен. Как по мне, Путин и Кремль очень на него рассчитывают", - сказал Левченко.

Боевые действия на Донбассе могут повлиять на решение о ее членстве в НАТО, но главное внимание все равно будут обращать на реформы.